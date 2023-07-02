В ДТП под Краснодаром погиб водитель КамАЗа

Дорожно-транспортное происшествие с участием КамАЗа и еще двух грузовиков произошло на трассе Краснодар — Кропоткин сегодня, 2 июля, около 5:00 утра, сообщают «Кубанские новости».

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Водитель автомобиля КамАЗ, проезжая по трассе, не выдержал боковой интервал и зацепил бортом два других грузовика, которые стояли на обочине. В результате большегрузы перевернулись вместе с прицепами. Водитель КамАЗа 33-летний житель Ставропольского края, виновный в ДТП, погиб.

Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Андрей Ульченко

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