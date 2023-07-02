Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ставрополе приземлился первый пассажирский авиаборт из Сочи

Между Ставрополем и Сочи появился прямой авиарейс, - первый самолет приземлился в столице ставрополья, сообщил глава края Владимир Владимиров. Прямые рейсы осуществляет компания «Азимут», самолеты будут летать дважды в неделю - по воскресеньям и вторникам.

Фото: airsales.ru

Фото: airsales.ru

«Запуск нового рейса обсуждали с руководством компании «Азимут» на полях Петербургского международного экономического форума в этом году. Мы продолжим переговоры с партнерами-авиаперевозчиками, для дальнейшего расширения сети воздушных связей Ставрополья», - написал Владимир Владимиров.

Восстановлено авиасообщение из Сочи в Хабаровск и Владивосток

Андрей Ульченко

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...