В Ставрополе приземлился первый пассажирский авиаборт из Сочи

Между Ставрополем и Сочи появился прямой авиарейс, - первый самолет приземлился в столице ставрополья, сообщил глава края Владимир Владимиров. Прямые рейсы осуществляет компания «Азимут», самолеты будут летать дважды в неделю - по воскресеньям и вторникам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: airsales.ru Фото: airsales.ru

«Запуск нового рейса обсуждали с руководством компании «Азимут» на полях Петербургского международного экономического форума в этом году. Мы продолжим переговоры с партнерами-авиаперевозчиками, для дальнейшего расширения сети воздушных связей Ставрополья», - написал Владимир Владимиров.

Андрей Ульченко

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