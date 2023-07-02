Чтобы уменьшить пробку у Крымского моста, Минтранс РФ перевел часть сотрудников из Крыма на Кубань

Часть работников, осуществляющих досмотр автомобилей перед въездом на Крымский мост, перераспределено с полуострова на сторону Краснодарского края, сообщает Минтранс РФ в своем Telegram-канале.
Фото: 93.ru
«Количество постов досмотра со стороны Кубани увеличено. При постоянно прибывающем транспорте, в данный момент, удалось остановить рост очереди. Ведется оптимизация досмотровых работ», - говорится в сообщении.
Значительная очередь перед Крымским мостом образовалась со стороны Краснодарского края. Утром она достигала 8,5 км. Накануне вечером Минтранс РФ в своем Telegram-канале обратился к автолюбителям с просьбой по возможности воздержаться от подъезда к мосту до нормализации ситуации.
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