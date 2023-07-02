Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани находятся 303 грузовика

На накопительной парковке в п. Ильич Темрюкского района находятся 303 большегруза. Другие места стоянок пока находятся в резерве, сообщает пресс-служба администрации края.

Накопительная парковка в п. Ильич

Накопительная парковка в п. Ильич

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Накопительная парковка в п. Ильич

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Для сравнения за минувшие сутки паромы «Мария» и «Лаврентий» перевезли в Крым 315 машин и 398 пассажиров. Сейчас на парковке в п. Ильич работают волонтеры.

Пробка перед Крымским мостом достигла 8,5 км

На Кубани действуют ограничения для проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Попасть на полуостров на паромах имеют возможность лишь грузовики с приоритетными товарами — продуктами питания и товарами первой необходимости.

По данным «ПортНьюс», число рейсов, совершенных паромами на Керченской переправе, с января по май текущего года выросло более чем вдвое. За пять месяцев суда совершили свыше 3 тыс. рейсов. За это время они перевезли 105 тыс. ед. автотранспорта и 14,7 тыс. железнодорожных вагонов. Сегодня на на переправе работают шесть паромов: «Керченский-2», «Лаврентий», «Мария», «Ейск», «Авангард» и «Конро Трейдер».

Андрей Ульченко

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...