Два подростка на мопеде погибли в ДТП в Крыму

Дорожно-транспортное происшествие, в котором участвовали автомобиль Land Rover и мопед Honda Dio, произошло вечером 1 июля на дороге Симферополь-Николаевка в Крыму, сообщает МВД республики в своем Telegram-канале.

Land Rover двигался в сторону Симферополя, при выполнении обгона машина выехала на встречную полосу, по которой с выключенными фарами ехал Honda Dio. За рулем последнего находился молодой человек 2008 года рождения. Сообщается, что ДТП произошло на участке дороги, где обгон разрешен.

В результате происшествия водитель Honda Dio и его ровесник-пассажир погибли. По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Андрей Ульченко

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