Пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани достигла 8,5 км

Согласно карте «Пробки онлайн», затор на подъездах к Крымскому мосту к 9.45 утра 2 июля достиг 8,5 км. Ранее СМИ сообщали, что к 8 утра пробка протянулась на 6,5 км, время ожидания тогда составляло не менее 3 часов, а в 6 утра — 3 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Накануне вечером Минтранс РФ в своем Telegram-канале обратился к автолюбителям с просьбой по возможности воздержаться от подъезда к мосту до нормализации ситуации.

«В связи с ростом числа автотранспорта, следующего в Крым, а также проведением досмотра перевозимого багажа, наблюдается очередь на подъезде к Крымскому мосту», - пояснили в ведомстве.

Путешественникам также рекомендовано заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки для ускорения процедуры досмотра.

В конце мая глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности Крымского моста к транспортной нагрузке в летний сезон. «В самый пик сезона по нему может проезжать до 30 тыс. машин, поэтому сейчас отрабатываем все механизмы, фиксируем работу каждой службы»,— отметил Сергей Аксенов.

Андрей Ульченко

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