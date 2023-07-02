В Сочи такси протаранило припаркованный Hammer

Утром 2 июля в Адлерском районе курорта по ул. Черновицкая, №66 «А» произошло ДТП с участием такси и стоявшего у жилого дома автомобиля Hammer, сообщается в Telegram-канале ЧП Сочи. По данным канала, водитель такси - женщина - находилась в алкогольном опьянении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЧП Сочи Фото: ЧП Сочи

Такси «Volkswagen Polo» двигалось со стороны Краснополянского шоссе. На повороте водитель не справилась с управлением. Удар пришелся в заднюю часть припаркованного Hammer.

В результате ДТП, женщина, находившаяся за рулем такси, получила травмы и направлена в учреждение здравоохранения для госпитализации.

Андрей Ульченко

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