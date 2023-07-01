Главные новости за 1 июля. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодарском крае на трассе Джубга-Сочи рано утром 1 июля произошло ДТП со смертельным исходом. Большегруз выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. По данным краевого ГУ МВД России, один из пассажиров микроавтобуса погиб на месте. Еще двое, а также водитель фуры госпитализированы.

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района затор к вечеру 1 июля растянулся на 9 км. Администрация района организовала раздачу воды тем, кто стоял в пробке. На месте работали аварийно-спасательные отряды и оказывали помощь.

Депутаты Адыгеи разрешили оформлять брак молодым людям с 14 лет, постоянно проживающих на территории республики не менее пяти лет. Так законодатели решили защитить права и интересы несовершеннолетних.

На Кубани из-за ливня с грозой днем 1 июля был перекрыт участок автодороги Джубга — Сочи. Сильный дождь накрыл поселок Джубгу в Туапсинском районе. Оказался частично затопленным участок федеральной трассы. По свидетельствам очевидцев, машины стояли в пробке 2,5 часа.

В Краснодаре на Офицерском бульваре установили бюст актера Василия Ланового, создавшего в отечественном кино образ настоящего русского офицера.

Отели в Крыму снизили цены на отдых до 40%. Глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский считает, что загруженность крымских отелей в июле-августе может достичь показателей в 70–80%.

В поселке Витязево правоохранители конфисковали 720 л пива и 460 л крепкого алкоголя. На нарушителей было составлено около 10 протоколов.

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