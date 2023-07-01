Из-за ливня с грозой был перекрыт участок трассы Джубга — Сочи

Временные ограничения движения были введены днем 1 июля в районе поселка Джубга на трассе Джубга — Сочи на участке 2 км 700 м до 4 км. Однако в 16:26 движение автотранспорта на этом участке дороги было возобновлено. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в ФКУ Упрдор «Черноморье»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / gibdd123region Фото: t.me / gibdd123region

Как ранее прогнозировали синоптики, сильный ливень с грозой накрыл 1 июля поселок Джубгу в Туапсинском районе. Из-за выхода смерча на берег произошло обильное выпадение осадков. Оказался частично затопленным участок федеральной трассы. По свидетельствам очевидцев, машины стояли без движения около 2,5 часов.

На трассе дежурили сотрудники Госавтоинспекции, призвавшие водителей временно отказаться от поездок в этом направлении. Сейчас движение по автодороге на данном участке открыто.

Андрей Пугачев