Затор на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани растянулся на 9 км

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района скопилось большое количество машин. К вечеру 1 июля пробка составляет около 9 км, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края / Telegram Фото: Оперативный штаб Краснодарского края / Telegram

Администрация Темрюкского района организовала раздачу воды тем, кто оказался в заторе. На месте работает аварийно-спасательный отряд муниципалитета и оказывает необходимую помощь.

Автомобилистам при планировании поездок в Крым рекомендуют учитывать дорожную ситуацию перед мостом и заранее планировать время на прохождения всех необходимых проверок. Скорость прохождения досмотра на Крымском мосту зависит непосредственно от количества провозимых автомобилистами вещей.

Андрей Пугачев