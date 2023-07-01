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Затор на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани растянулся на 9 км

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района скопилось большое количество машин. К вечеру 1 июля пробка составляет около 9 км, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края / Telegram

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края / Telegram

Администрация Темрюкского района организовала раздачу воды тем, кто оказался в заторе. На месте работает аварийно-спасательный отряд муниципалитета и оказывает необходимую помощь.

Автомобилистам при планировании поездок в Крым рекомендуют учитывать дорожную ситуацию перед мостом и заранее планировать время на прохождения всех необходимых проверок. Скорость прохождения досмотра на Крымском мосту зависит непосредственно от количества провозимых автомобилистами вещей.

Андрей Пугачев

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