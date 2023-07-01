«Локомотив» опроверг информацию об уходе Дзюбы

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что информация о возможном расторжении контракта с нападающим команды Артемом Дзюбой не соответствует действительности. Он отметил, что болельщики клуба высоко ценят футболиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Распространенная два дня назад информация не соответствует действительности. Вчера у нас был товарищеский матч на базе в Баковке с астраханским "Волгарем", Артем играл в первом тайме, забил гол. Я видел, как тепло общались с ним посетившие Баковку преданные клубу болельщики группы "ЛокоВосток" — люди взрослые, давно состоявшиеся и прекрасно разбирающиеся в футболе, искренне болеющие и переживающие за клуб. Это о многом говорит»,— рассказал Матч ТВ господин Нагорных.

В ноябре 2020 года в медиапространстве распространилось интимное видео с участием Артема Дзюбы. Тогда действующий на тот момент главный тренер сборной Станислав Черчесов решил не вызывать футболиста на ближайшие матчи в рамках ноябрьского окна. 9 июня в Telegram вновь опубликовали видеозапись с футболистом интимного содержания. Дзюба призвал относиться к происходящему спокойнее и заявил, что у него вымогали деньги.

Артем Дзюба — четырехкратный чемпион России (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22), трехкратный обладатель Кубка России (2014, 2016, 2020), четырехкратный обладатель Суперкубка России (2015, 2016, 2020, 2021). Участник чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов и чемпионата мира 2018 года. Лучший бомбардир в истории чемпионатов России.

Милена Костерева