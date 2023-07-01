В Краснодаре установили бюст актера Василия Ланового

В краевой столице на Офицерском бульваре установили бюст актера Василия Ланового, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

С инициативой увековечить память артиста и общественного деятеля обратилась директор культурно-патриотического центра «Армия и культура» Антонина Журавлева. Идею поддержали в региональном отделении ДОСААФ России.

Как подчеркнул вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, Лановой был известным актером и настоящим патриотом. Он помогал открывать региональные отделения общественного движения по увековечиванию памяти ветеранов Великой Отечественной войны в городах России, в том числе и в Краснодаре. Актер бывал в Краснодарском крае, общался с молодыми людьми, кадетами, курсантами.

В свою очередь как отметил председатель регионального отделения ДОСААФ России Борис Левитский, Лановой был председателем межрегионального общественного фонда «Армия и культура», соучредителем общероссийского движения «Бессмертный полк России», сопредседателем его центрального штаба. Актер создал в нашем кино образ настоящего офицера.

На торжественной церемонии открытии бюста присутствовали курсанты военного училища, представители общественных организаций, ветераны, добровольцы, а также жители и гости краевой столицы.

Андрей Пугачев

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