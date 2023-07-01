СМИ: на федеральной трассе к Черноморским курортам Кубани образовались серьезные заторы

На федеральной трассе М-4 «Дон» утром 1 июля на федеральной автодороге М-4 «Дон» образовалось сразу несколько многокилометровых пробок, сообщают «Кубанские новости».
Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ
В районе Горячего Ключа затор, по данным «Яндекс.Пробки», растянулся на 7 километров — от ресторана «Ред Холл» до «Старого замка».
Еще один многокилометровый затор наблюдается от села Хребтовое. На въезде в Джубгу автомобилисты преодолевают пробку протяженностью в 4 км. Очень медленно автотранспорт движется также в районе поселка Новомихайловский.