СМИ: на федеральной трассе к Черноморским курортам Кубани образовались серьезные заторы

На федеральной трассе М-4 «Дон» утром 1 июля на федеральной автодороге М-4 «Дон» образовалось сразу несколько многокилометровых пробок, сообщают «Кубанские новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

В районе Горячего Ключа затор, по данным «Яндекс.Пробки», растянулся на 7 километров — от ресторана «Ред Холл» до «Старого замка».

Еще один многокилометровый затор наблюдается от села Хребтовое. На въезде в Джубгу автомобилисты преодолевают пробку протяженностью в 4 км. Очень медленно автотранспорт движется также в районе поселка Новомихайловский.

Андрей Пугачев