Синоптики прогнозируют потепление до +27°С в начале июля в Нижегородской области

Июнь в Нижегородской области выдался холодным: температурный фон оказался на 2-3°C ниже климатической нормы, сообщили в Верхне-Волжском управлении по гидрометеорологии (УГМС). Июль ожидается теплым, среднесуточная температура воздуха составит до +21°C.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По прогнозу, уже на первой неделе месяца потеплеет до +27°С, но возможны дожди и грозы.

«Несомненно, предстоящий июль — макушка лета — в целом порадует нижегородцев по-настоящему летней теплой, а в отдельные дни жаркой погодой. По статистике, в июле в наших широтах бывает до семи дней с температурой воздуха более +30°С»,— сообщили в ВВ УГМС.

Самым жарким в истории наблюдений был июль 2010 года — в отдельные дни температура воздуха поднималась до +39,9°C. Тот же месяц стал самым засушливым — выпало всего 4 мм осадков при норме 65-90 мм.

Анастасия Еремина