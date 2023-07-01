На Кубани после столкновения с грузовиком опрокинулись две иномарки

В Краснодарском крае на трассе Краснодар — Верхнебаканский между станицей Северской и поселком Ильским грузовик врезался в иномарки, которые от удара вылетели с дороги и опрокинулись, сообщил отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: t.me / c / 1247018031 / 10726
Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 1 июля. По предварительным данным, водитель автомашины Nissan буксировал Mercedes-Benz Sprinter. Следом по трассе двигался грузовик «Тонар». Грузовик не смог соблюсти безопасную дистанцию и врезался в Mercedes. В результате столкновения обе автомашины опрокинулись.
По данным краевого отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России, пострадавших в происшествии нет.
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