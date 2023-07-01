Под Анапой полицейские конфисковали свыше тысячи литров контрафактного алкоголя

В курортном поселке Витязево под Анапой специалисты управлений потребительской сферы и муниципального контроля мэрии совместно с сотрудниками городского отдела МВД обнаружили факты незаконной торговли и нарушения реализации спиртосодержащей продукции, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

По данным пресс-службы, по итогам рейда было изъято 720 л пива и 460 л крепкого алкоголя. На нарушителей составлено около 10 протоколов. Также в ходже проверки была выявлена незаконная продажа черепах.

Все материалы по незаконной торговле животными переданы для принятия решения в рамках КОАП РФ.

Андрей Пугачев

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram