Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Под Анапой полицейские конфисковали свыше тысячи литров контрафактного алкоголя

В курортном поселке Витязево под Анапой специалисты управлений потребительской сферы и муниципального контроля мэрии совместно с сотрудниками городского отдела МВД обнаружили факты незаконной торговли и нарушения реализации спиртосодержащей продукции, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фото: пресс-служба администрации Анапы

По данным пресс-службы, по итогам рейда было изъято 720 л пива и 460 л крепкого алкоголя. На нарушителей составлено около 10 протоколов. Также в ходже проверки была выявлена незаконная продажа черепах.

Все материалы по незаконной торговле животными переданы для принятия решения в рамках КОАП РФ.

Андрей Пугачев

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...