В Новороссийске уничтожили авиабомбу времен Великой Отечественной войны

Донской спасательный центр МЧС России днем 30 июня уничтожил авиабомбу общего назначения с фугасной боевой частью ФАБ-250 времен Великой Отечественной войны, сообщил на своей странице Вконтакте замглавы города Новороссийска Александр Яменсков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com / yamenskov_aleksandr_ivanovich Фото: vk.com / yamenskov_aleksandr_ivanovich

По словам замглавы Новороссийска, боеприпас был найден при проведении земляных работ. В границах его обнаружения на территории Южного внутригородского района ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщил Александр Яменсков, в общей командной работе по транспортировке и уничтожению авиабомбы участвовали сотрудники управления ГО и ЧС, МЧС, МВД, а также экстренные службы Новороссийска.

Андрей Пугачев

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