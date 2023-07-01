В Сочи 1 июля ожидаются ливни и смерчи

В первый день июля воздух в городе-курорте прогреется до +21…+26 градусов. Однако местами ожидаются ливни с грозами и градом, есть риск формирования смерчей над морем, сообщает Гидрометцентр Сочи.

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Смерчи могут возникнуть на участке Магри – Веселое. Один из них гости и жители курорта уже наблюдали 30 июня.

При обильных осадках есть вероятность резкого подъема уровня воды в реках, возрастает риск схода селевых потоков малого объема. При грозе ветер может усилиться до 15-17 м/с, предупреждают в Гидрометцентре Сочи.

На курорте действуют два штормовых предупреждения. Как писал «Ъ-Кубань», по прогнозам синоптиков, за сутки на курорте может выпасть до 15–20 мм осадков.

Андрей Пугачев