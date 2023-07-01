Последнее письмо уругвайского пассажира «Титаника» продали на аукционе за $12 тыс.

Последнее письмо, отправленное уругвайским пассажиром за несколько дней до затопления «Титаника» в 1912 году, было продано на аукционе в Монтевидео за $12 тыс. Об этом «РИА Новости» рассказал представитель аукционного дома Zorrilla.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Последнее письмо, отправленное уругвайским пассажиром за несколько дней до затопления «Титаника» в 1912 году Фото: Zorrilla Рамон Артагавейтий Гомес Фото: Zorrilla Следующая фотография 1 / 2 Последнее письмо, отправленное уругвайским пассажиром за несколько дней до затопления «Титаника» в 1912 году Фото: Zorrilla Рамон Артагавейтий Гомес Фото: Zorrilla

Письмо Рамона Артагавейтия Гомеса было написано от руки на трех страницах. Его выставили на аукцион вместе с фотографией уругвайца, которая была сделана в 1909 году. Как уточнил представитель Zorrilla, письмо было отправлено 12 апреля из Ирландии. В ирландском порту «Титаник» совершил последнюю остановку, перед тем как вышел в Атлантический океан.

Лайнер «Титаник» потерпел крушение в ночь на 15 апреля 1912 года по пути из Великобритании в США. Число погибших, по разным оценкам, составило от 1495 до 1635 человек, эвакуированных — 712. Всего на борту в момент крушения находилось от 2208 до 2225 человек. Точное место крушения «Титаника» было обнаружено в 1985 году. Обломки лайнера находятся в Атлантическом океане на глубине 3,8 тыс. метров.

Милена Костерева