Республиканка Грин предложила прекратить финансирование Украины до урегулирования

Крайне правая республиканка член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин внесла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает оказывать Украине помощь до урегулирования конфликта с Россией. Она также предложила запретить поставку Украине истребителей F-16 и ракет большой дальности.

«Смерть и разрушения должны прекратиться, поэтому в целях достижения мира я также внесла поправку о запрете любого финансирования Украины до тех пор, пока не будет достигнуто дипломатическое урегулирование военного конфликта»,— написала госпожа Тейлор Грин в Twitter.

В январе 2023 года Марджори Тейлор Грин вместе с другим крайне правым республиканцем Полом Госаром получили назначения в комитеты Палаты представителей Конгресса США. Госпожа Тейлор Грин в феврале 2021 года была исключена из всех комитетов нижней палаты прошлого созыва из-за радикальных заявлений.

Подробнее — в материале «Ъ» «Палата представителей усилилась радикально».