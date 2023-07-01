Лукашенко уверен, что Белоруссии никогда не придется применять ядерное оружие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на критику размещения российского ядерного оружия со стороны стран Запада. По его мнению, Минску никогда не придется его применять.

«Точно так они сегодня говорят про ядерное оружие, которое завезено в Республику Беларусь. Если вы будете выступать против этого, не надо никого критиковать. Я уже об этом говорил. Это была моя жесточайшая инициатива. И чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно должно лежать у нас, в Беларуси, в надежном месте. И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага»,— сказал господин Лукашенко на собрании в честь Дня независимости. Его слова приведены на сайте президента.

По мнению господина Лукашенко, если «враги гвалтом кричат» что-то, то нужно делать наоборот. Если кричат, что ядерное оружие — это плохо, то «делайте наоборот».

В декабре 2022 года президенты РФ и Белоруссии объявили, что самолеты военно-воздушных сил Белоруссии переоборудованы для применения боеприпасов со специальной боевой частью, а экипажи проходят переподготовку. В марте 2023 года Владимир Путин сообщил, что Москва передала Минску ракетный комплекс «Искандер» и достраивает хранилище для ядерных боезарядов. В мае РФ и Белоруссия подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия на белорусской территории.

О размещении оружия — в материале «Ъ» «Под подписку о невывозе».

Леонид Уварчев