Депутаты ЗСК отправили гуманитарную помощь в Херсонскую область

Депутаты Заксобрания Краснодарского края собрали и отправили новый гуманитарный груз в Херсонскую область. Как сообщил спикер ЗСК Юрий Бурлачко в Telegram-канале, с такой просьбой к парламентариям обратился председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

«Все время с ним на связи, что позволяет оперативно подключаться к решению проблем прифронтовой территории, а их, как известно, после разрушения Каховской ГЭС значительно прибавилось»,— отметил господин Бурлачко.

По его словам, кубанские депутаты закупили дезинфицирующие средства для двух тысяч жителей, попавших в зону подтопления. Сейчас они размещены в 19 пунктах временного размещения. Кроме того, был передан спортивный инвентарь, а также автомобиль УАЗ «Буханка», который будет незаменим для проезда в труднодоступных местах.

«Мы оперативно откликаемся на просьбы и с учетом существующих потребностей формируем все то, что нужно в первую очередь. И в таком ключе будем действовать и далее»,— добавил Юрий Бурлачко.

Это уже второй гуманитарный груз для жителей Херсонской области, который в текущем месяце подготовили депутаты Законодательного собрания Кубани. 9 июня Юрий Бурлачко сообщил, что парламентарии направили все для поддержки отрасли ЖКХ: погружные насосы, бензокосы, энергосберегающие лампы для уличного освещения.

Юрий Бурлачко подчеркнул, что депутаты краевого парламента регулярно занимаются сбором гуманитарной помощи. «Только в течение июня вместе с членами фракции единороссов отправили несколько ее партий»,— сказал он.

Леонид Ломакин

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