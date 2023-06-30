Мэр Краснодара исключил риск срыва срока сдачи третьего литера ЖК «Свобода»

Третий литер ЖК «Свобода» будет сдан в срок, дольщики получат ключи 1 сентября. Рисков срыва сроков нет, сообщил глава Краснодара Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

«Как родители ждут открытия новых школ 1 сентября, так и дольщики третьего литера ЖК "Свобода" ждут вручения ключей от своих квартир в День знаний. Подготовка к долгожданному событию идет полным ходом»,— отметил Евгений Наумов.

Сейчас на объекте проводят монтаж лифтового оборудования, на верхних этажах идут отделочные работы. До конца июля планируется завершить кровельные работы, август застройщик отводит на получение необходимой документации.

Как сообщает пресс-служба мэрии Краснодара, Евгений Наумов неоднократно встречался с дольщиками ЖК. По его поручению было увеличено количество рабочих на площадке. Сейчас на объекте работает более 120 человек.

ЖК «Свобода» начала строить компания «Таурас-96» в 2009 году. Однако она не смогла выполнить взятых на себя обязательств, и в 2017 году новым застройщиком стало ООО СЗ «СпецСтройКубань». В сентябре 2021 года были введены 6-й, 7-й и 8-й литеры ЖК, в июне 2023-го — 1-й и 2-й литеры.

Всего в Краснодаре недостроенными остаются 40 проблемных жилых комплексов. Из них 12 достраивают за счет инвесторов и застройщиков.

Татьяна Ручкина

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