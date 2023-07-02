Динамика цен на вторичное жилье на крупнейших региональных рынках России

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|Локация
|Средняя цена (тыс. руб. за кв. м)
|Динамика
|Июнь 2022
|Май 2023
|Июнь 2023
|за месяц
|за год
|Москва
|314,1
|301,2
|303,3
|0,70%
|–3,40%
|Санкт-Петербург
|211,2
|199,5
|200,2
|0,40%
|–5,20%
|Казань
|144,6
|145,6
|145,9
|0,20%
|0,90%
|Нижний Новгород
|116,6
|122,1
|123,4
|1,10%
|5,80%
|Краснодар
|119,6
|122,7
|123,2
|0,40%
|3,00%
|Новосибирск
|110,2
|115
|115,3
|0,30%
|4,60%
|Ростов-на-Дону
|103,2
|111,8
|113,8
|1,80%
|10,30%
|Екатеринбург
|104,4
|113,2
|113,4
|0,20%
|8,60%
|Самара
|101,9
|107,6
|108,8
|1,10%
|6,80%
|Уфа
|100,5
|107,1
|108
|0,80%
|7,50%
|Красноярск
|96,4
|105,9
|107
|1,00%
|11,00%
|Омск
|85,4
|94,6
|95,8
|1,30%
|12,20%
|Пермь
|83,1
|91,9
|93
|1,20%
|11,90%
|Воронеж
|86,7
|89,1
|89,9
|0,90%
|3,70%
|Волгоград
|78,6
|88
|88,4
|0,50%
|12,50%
|Челябинск
|64,8
|76,5
|77,9
|1,80%
|20,20%
|Ленинградская область
|133,9
|127,3
|126,3
|–0,80%
|–5,70%
|Московская область
|161,1
|158
|158
|0,00%
|–1,90%