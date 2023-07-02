Динамика цен на вторичное жилье на крупнейших региональных рынках России

Локация Средняя цена (тыс. руб. за кв. м) Динамика Июнь 2022 Май 2023 Июнь 2023 за месяц за год Москва 314,1 301,2 303,3 0,70% –3,40% Санкт-Петербург 211,2 199,5 200,2 0,40% –5,20% Казань 144,6 145,6 145,9 0,20% 0,90% Нижний Новгород 116,6 122,1 123,4 1,10% 5,80% Краснодар 119,6 122,7 123,2 0,40% 3,00% Новосибирск 110,2 115 115,3 0,30% 4,60% Ростов-на-Дону 103,2 111,8 113,8 1,80% 10,30% Екатеринбург 104,4 113,2 113,4 0,20% 8,60% Самара 101,9 107,6 108,8 1,10% 6,80% Уфа 100,5 107,1 108 0,80% 7,50% Красноярск 96,4 105,9 107 1,00% 11,00% Омск 85,4 94,6 95,8 1,30% 12,20% Пермь 83,1 91,9 93 1,20% 11,90% Воронеж 86,7 89,1 89,9 0,90% 3,70% Волгоград 78,6 88 88,4 0,50% 12,50% Челябинск 64,8 76,5 77,9 1,80% 20,20% Ленинградская область 133,9 127,3 126,3 –0,80% –5,70% Московская область 161,1 158 158 0,00% –1,90%