Компания Toyota анонсировала гибридный пикап Hilux — предсерийный прототип дебютировал на этапе чемпионата мира по классическому ралли WRC в Кении.

Заявлено, что гибридный пикап получит 2,8-литровый дизельный двигатель в сочетании с 48-вольтовой надстройкой «мягкого» гибрида, 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Заявлено, что это позволит на 10% сократить расход топлива и одновременно увеличить мощность, а также даст возможность уменьшить количество шумов и вибраций в салоне.

На Ралли Сафари за руль дизель-электрического Toyota Hilux GR-S MHEV Concept сел четырехкратный чемпион WRC и экс-пилот Toyota финн Юха Канккунен, который продемонстрировал автомобиль в действии. Серийный гибрид выйдет на рынок в 2024 году — ключевыми рынками для новинки станут Австралия и Африка.

Максим Вершинин

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