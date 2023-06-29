Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Соловьев в Москве обожали»

Петр Воронков — о птичьем рынке в столице

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, как в городе торговали птицами и животными на Трубной площади.

Фото: Каспиев Константин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Фото: Каспиев Константин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Трубная площадь сегодня. Антон Павлович Чехов писал: «Труба, этот небольшой кусочек Москвы, где животных так нежно любят и где их так мучают...» Птичий рынок… В дореволюционной Москве поначалу торговали певчими птицами, отсюда и название «Птичий». «Соловей — продаю с голосу. В натаску сам брал, сеть на кусты набрасываешь и гонишь. Птица, обратите внимание, отборная и в яри. Взгляните через бумажку. Солдат, а не птица»,— так Евгений Иванов пересказывал речь московских торговцев.

Соловьев в Москве обожали. Владимир Гиляровский упоминает, как купцы слушали соловьиные трели. Во многих кабаках держали клетки с певчими птицами. У Никитских ворот, в доме Боргеста, был трактир, где один из залов был увешан закрытыми бумагой клетками. И по вечерам, и рано утром сюда сходились со всей Москвы любители слушать соловьиные трели.

А в Питере современники вспоминали, с какой заботой относился к птицам художник Архип Куинджи: «Каждый день, в двенадцать часов, когда ударяла пушка в Петропавловской крепости, казалось, все птицы города летели на крышу дома, где жил Куинджи». Он выходил с карманами, полными зерна, и кормил их. Подбирал больных, замерзших зимой воробьев, галок, ворон, отогревал в комнате, ухаживал, лечил. По слухам, какой-то птице он сам сделал операцию и спас ее от дифтерита.

Однако вернемся в Москву. Конечно, начиналась знаменитая «Труба» с птиц, но потом кем и чем здесь только ни торговали — кошки, собаки, жабы, попугаи. По воскресеньям на Трубной было не протолкнуться. Не оставались москвичи равнодушными к братьям нашим меньшим. Кстати, у Чехова одно время жили два мангуста и пальмовая кошка. Писатель купил их на острове Цейлон, когда возвращался с Сахалина. Одного из мангустов звали Сволочь, хотя характер был скверным у всех троих. Они рвали одежду, белье, обувь, били посуду. И когда, наконец, Сволочь укусил матушку писателя, Евгению Яковлевну, за нос, все это дружное семейство пришлось отнести на Трубную площадь.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...