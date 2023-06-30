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IT-отрасль вошла в кадр

На фоне массового сокращения IT-кадров в крупнейших западных технологических компаниях на российском рынке число вакансий с начала года для таких специалистов увеличилось более чем на 50% в сравнении с началом 2022-го. Многие компании, которые заморозили проекты по цифровизации в прошлом году из-за начала военной операции на Украине и экономической нестабильности, начали возобновлять их в текущем году. При этом российские участники рынка надеются получить больше высококлассных разработчиков, которые остались в стране после ухода из страны зарубежных компаний.

Средняя зарплата специалистов даже за месяц заметно увеличилась — например, по специальности «инженер» компании предлагали потенциальным сотрудникам в среднем 42,9 тыс. руб., а в феврале — 78,7 тыс. руб., что на 46% больше показателей 2022 года

Средняя зарплата специалистов даже за месяц заметно увеличилась — например, по специальности «инженер» компании предлагали потенциальным сотрудникам в среднем 42,9 тыс. руб., а в феврале — 78,7 тыс. руб., что на 46% больше показателей 2022 года

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Средняя зарплата специалистов даже за месяц заметно увеличилась — например, по специальности «инженер» компании предлагали потенциальным сотрудникам в среднем 42,9 тыс. руб., а в феврале — 78,7 тыс. руб., что на 46% больше показателей 2022 года

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В конце 2022 года и начале 2023-го крупнейшие западные технологические компании начали объявлять о сокращении штатов специалистов и приостановке найма новых сотрудников. Одной из первых еще осенью об этом заявила Meta (ее деятельность по ведению в РФ сервисов Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена), а следом Twitter и Amazon. Как писала газета The New York Times, компании приняли это решение из-за нестабильной экономической ситуации. В Amazon тогда предупредили, что ситуация может растянуться на несколько месяцев.

При этом, как писало издание, компания Lyft (агрегатор такси, США) сократила 13% своих сотрудников (около 650 из 5 тыс.). Stripe (платформа для обработки платежей, США) позже публично заявила, что уволит 14% своих сотрудников — примерно 1,1 тыс. человек. В феврале также стало известно, что Google намерена сократить 240 своих сотрудников в ирландском подразделении, или около 4% штата в Ирландии, писало издание RTE. Отмечается, что данные увольнения проходят в рамках объявленного ранее плана компании по сокращению персонала по всему миру примерно на 12 тыс. человек.

Тенденция связана как с общими для всего рынка причинами, так и с частными для каждой компании. Как пишет Financial Times, технологические американские IT-компании стали отказываться от офисных помещений из-за экономической неопределенности, а также падения доходов. Но есть и отдельные причины — например, на Google и Meta повлияли законодательство в ЕС по поводу сбора данных с пользователей, а также новая политика конфиденциальности Apple и Samsung, которая усложняет сбор данных о пользователях для эффективной настройки таргетированной рекламы. К тому же Meta много средств потратила на не очень перспективное направление метавселенной.

В России на этом фоне пока наблюдается противоположная тенденция: в начале конфликта на Украине многие IT-специалисты приняли решение покинуть Россию. Тогда сотрудники IT-компаний даже координировали усилия для оперативной релокации, создавая профильные чаты и группы. На тот момент профильные ассоциации оценивали число уехавших специалистов в 50–70 тыс. человек (см. «Ъ» от 24 марта 2022 года). Также часть сотрудников переехала за границу по предложению зарубежных IT-компаний, которые покинули российский рынок, но оставили свои подразделения в СНГ. Так, Россию официально покинули Microsoft, SAP, HP, Dell Cisco и другие крупные компании, которые предоставляли российским программистам рабочие места. Ситуация усугубилась в сентябре прошлого года, после начала частичной мобилизации, когда число сотрудников, желающих уехать, только увеличилось.

Курс на рекрутинг

Из-за экономической и политической неопределенности в 2022 году многие высокотехнологичные компании в России заморозили наем новых сотрудников, но кадровая политика начала меняться в 2023-м. Согласно данным рекрутингового сервиса HeadHunter (hh.ru), количество вакансий для IT-специалистов в России в январе текущего года составило 60,8 тыс., что лишь немного отличается от показателей 2022-го. Но в феврале тенденция к увеличению рабочих мест укрепилась: появилось уже 110,8 тыс. вакансий, что на 28% больше, чем за февраль 2022 года. При этом откликов на вакансии в январе 2023-го также стало больше на 64% — 3,6 млн.

В топе специальностей — программисты и разработчики, веб-инженеры, системные администраторы, аналитики и разработчики игр. Средняя зарплата специалистов даже за месяц заметно увеличилась — например, по специальности «инженер» компании предлагали потенциальным сотрудникам в среднем 42,9 тыс. руб., а в феврале — 78,7 тыс. руб., что больше на 46% показателей прошлого года.

Рост востребованности IT-специалистов на российском рынке подтверждают и данные сервиса «Авито Работа»: в начале года вакансий в сфере информационных технологий на платформе стало на 52% больше относительно января 2022-го. В феврале, по данным компании, темп сохранился, увеличив выбор соискателей на 10%. По оценке сервиса, наиболее востребованными специалистами в IT-отрасли также являются веб-инженеры: их доля в общем объеме рабочего предложения составила 7%. В топ-3 специальностей также вошли программисты и системные администраторы с долями 6% и 5% соответственно. При этом маловероятно, что в нынешнем году предпочтения работодателей изменятся, добавляют в «Авито Работа».

Специалисты, представляющие рекрутинговые сервисы, объясняют тенденцию продолжением цифровизации экономики в стране и уходом западных компаний, услуги которых частично покрывали спрос на IT-продукты в российских организациях. Сейчас, когда этих услуг на рынке нет, компании, в том числе в сфере IT, вынуждены собственными силами закрывать как свои потребности, так и решать задачи клиентов. Импортозамещение стало одним из ключевых драйверов на рынке кадров, а кроме того, сказалась определенность с IT-проектами в 2023 году, считают в HeadHunter: «Также сказалась осенняя волна оттока кадров, которую сейчас необходимо восполнять». Опытных специалистов на рынке труда стало меньше, признает директор центра разработки Artezio Дмитрий Паршин: «Но ситуация не критическая, она лишь обостряет конкуренцию за кадры».

Найти тех, кто остался

Опрос компаний на российском IT-рынке показал, что многие игроки смотрят на ситуацию оптимистично и серьезно настроены нанять сотрудников, которые по разным причинам не уехали из России, хотя до этого работали на западные организации и даже получали предложения релоцироваться.

На рынок вышло большое количество сильных экспертов, говорит HR-директор Positive Technologies (разработчик решений в области кибербезопасности) Евгения Гулина. В прошлом году компания расширила команду за счет высококлассных специалистов, которые впервые за долгое время были в поиске новых карьерных возможностей, говорит она: «В первую очередь у нас выросла команда R&D — на 20%. А компания в целом приобрела более 600 новых коллег».

Уход с российского рынка иностранных компаний можно было расценить и как вызов, и как новые возможности, считает HR-директор цифровой платформы для организации командировок и управления расходами «Ракета» Ксения Коскова: «Освободившиеся ниши сразу начали занимать российские разработчики ПО, а на рынок — выходить специалисты из иностранных компаний. Такие специалисты хорошо вливаются в крупные российские компании, которые могут похвастаться высокими зарплатными бюджетами и четко выстроенными процессами».

Но не все компании видят в текущих экономических условиях только возможности. Процесс релокации и возвращения идет в обе стороны, и говорить о его завершении рано, так же, как и делать выводы, отмечает директор департамента разработки ПО компании «Рексофт» Николай Сокорнов. Планировать человеческие ресурсы под длинные проекты в России стало сложнее, говорит он. При этом в самой компании, по словам господина Сокорнова, появились специалисты российского подразделения Accenture (сейчас «Рексофт Консалтинг»), а также влились кадры из IBM, SAP, Oracle, Schneider Electric, Siemens, Aveva и других.

Не всяк тот кадр, что IT

Несмотря на, казалось бы, широкий выбор разработчиков для российских организаций, компании тоже ставят для себя определенную планку, традиционно разделяя специалистов на три профессиональных уровня: junior-разработчик (младшего уровня), middle-разработчик (среднего уровня) и senior-разработчик (старший разработчик). И пока по запросам работодателей лидируют только две последние категории.

Сейчас проектов в IT в России стало значительно больше, чем раньше — многим компаниям приходится заново инвестировать в процесс цифровизации и внедрять уже российские решения вместо иностранных, разрабатывать собственные системы, что подталкивает спрос на новых специалистов, говорит Дмитрий Паршин: «Но нужно учитывать ключевой фактор — спрос растет на опытных специалистов, их нехватка на рынке очевидна». И спрос сложно погасить за счет обучения начинающих разработчиков, так как время вхождения их в коммерческие проекты велико, а специалисты нужны как можно быстрее, признает эксперт.

На российском IT-рынке уже не первый год наблюдается дефицит высококлассных специалистов уровня middle и выше, а сейчас компании, которые в первой половине 2022 года приостановили реализацию проектов, в начале 2023-го возобновляют работу по направлению IT и активно набирают сотрудников, поделился директор рекрутингового агентства GlobalCareer Владимир Верещагин. Кроме того, наметившийся вектор на импортозамещение потребует еще больше программистов и разработчиков, предупреждает он.

В то же время на рынке все чаще появляются совсем молодые разработчики, и далеко не все, признают собеседники “Ъ”, соответствуют ожиданиям работодателей. «Курсы модели "Python за месяц" обещают своим слушателям, что их с руками будут отрывать как middle-разработчиков и сразу станут предлагать зарплату по 300 тыс. в месяц, и все понимают, что это не так, но красивые картинки успеха в IT продолжают завлекать граждан»,— предупреждает руководитель группы внедрения ГК «СиСофт» (СSoft) Борис Бабушкин.

В большинстве своем подобные курсы — завернутая в красивую оболочку компиляция информации из открытых источников, в том числе учебных курсов по различным инструментам начального уровня сложности с низким уровнем качества, говорит эксперт. Эксперт признает, что специалист, окончивший курсы «Python за месяц», может разбираться лишь в нескольких технологических инструментах, но при этом заряжен от организаторов тем, что он дорогостоящий специалист, которого все жаждут заполучить в свои ряды: «Эта ситуация порождает осторожное отношение IT-компаний к кандидатам, окончившим подобные программы».

Опрос экспертов показал, что, например, Java-разработчики сейчас менее востребованы, чем системные аналитики и специалисты по кибербезопасности

Опрос экспертов показал, что, например, Java-разработчики сейчас менее востребованы, чем системные аналитики и специалисты по кибербезопасности

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Опрос экспертов показал, что, например, Java-разработчики сейчас менее востребованы, чем системные аналитики и специалисты по кибербезопасности

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

За экспертов голосуют рублем

На российском IT-рынке изменилась структура спроса, признает Владимир Верещагин. Так, Java-разработчики сейчас менее востребованы, чем системные аналитики и специалисты по кибербезопасности. А вот новичкам в IT будет найти работу еще сложнее, подтверждает он: «Бизнес нацелен на готовых специалистов и не хочет тратить время на обучение junior».

По данным «Авито Работа», сейчас работодатели стараются сделать свои предложения более привлекательными, чтобы привлечь лучших кандидатов: «В связи с этим соискатели могут рассчитывать на зарплаты выше средней». Для примера: fullstack-разработчик на Python может претендовать на заработок до 250 тыс. руб. в месяц, от 150 тыс. до 240 тыс. руб. составила зарплатная вилка для веб-разработчика. Помимо повышения уровня зарплаты к бонусам, привлекающим сотрудников, можно отнести премирование, комфортабельные офисы, ДМС и гибкие графики работы, говорят в рекрутинговом сервисе. Также одним из лидеров по зарплатам на рынке являются разработчики игрового софта, добавляют в hh.ru. Медиана их зарплат в январе текущего года составляла 110 тыс. руб., в феврале — уже 130 тыс. руб. (+8% к февралю 2022-го).

Специалисты уровней выше middle и senior стали чаще откликаться на вакансии, что до этого было крайне редким явлением, поделилась директор по персоналу IT-компании «Аурига» Любовь Хрипко: «Однако на данный момент тенденции к уменьшению запросов кандидатов нет. Скорее есть тенденция к увеличению ожиданий по уровню заработной платы, и связано это с ежегодной инфляцией». Уже сейчас мы фиксируем рост заработных плат у специалистов middle и senior, соглашается Ксения Коскова из цифровой платформы «Ракета». Тенденция сохранится весь следующий год при условии стабильности ситуации в стране, прогнозирует эксперт.

Рост зарплат продолжается, но в умеренном темпе, поделился HR-директор «СерчИнформ» Кирилл Медведев: «И это верно не только для разработки, но и в других IT-специальностях. Например, системные администраторы и Q&A-специалисты (тестировщики) стали получать в среднем на 10–15% больше в текущем году». Для продуктовых компаний это оптимальная ситуация, говорит он: предложений много, но вырос и спрос, так что конкуренция за кадры становится здоровой, а бюджеты на наем — адекватными.

Уровень заработной платы действительно вырос, подтверждает Дмитрий Паршин, но только в отношении опытных разработчиков по определенным направлениям: «Если говорить о ситуации с начинающими разработчиками, то спрос на них существенно снизился, как и готовность компаний инвестировать средства в их обучение или процесс набора опыта. Поэтому на рынке можно наблюдать ситуацию с большим разрывом оплаты труда у опытных и начинающих специалистов, хотя раньше стартовые позиции были в IT не столько затратами, сколько инвестициями в свой кадровый потенциал». У востребованных IT-специалистов, обладающих набором редких компетенций, зарплаты как росли, так и будут расти, заключает замгендиректора РЕД СОФТ Рустам Рустамов: «И чем сложнее будут задачи, тем больше будет стоить их решение».

Татьяна Исакова

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