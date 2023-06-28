Администрация Новороссийска намерена взять в кредит 470 млн рублей на погашение долгов

Администрация Новороссийска проведет аукционы на право заключения договоров по предоставлению кредитных линий на 470 млн руб. на погашение долгов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Итоги аукциона подведут 14 июля. Средства планируют привлечь на два года под 8,5% годовых.

Согласно сведениям, размещенным на портале администрации города, на 1 июня 2023 года муниципальный внутренний долг Новороссийска составляет 2,1 млрд руб. Средства были получены в качестве бюджетных кредитов.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram