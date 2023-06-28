ЦНИИ «Буревестник» перешел под управление концерна «Техмаш»

«Ростех» завершил консолидацию артиллерийских заводов с целью наращивания выпуска продукции, сообщили в пресс-службе компании. Наблюдательный совет госкорпорации утвердил передачу трех предприятий под управление «Техмаша»: научно-исследовательского института «Буревестник» (Нижний Новгород), завода №9 и «Уралтрансмаша».

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«Цель перегруппировки — создание единой системы по принципу "пушка – выстрел". Компетенции по разработке, производству, ремонту, сервисному обслуживанию артиллерийских систем и выпуску боеприпасов для них теперь сконцентрированы в контуре "Техмаша"»,— сообщили в «Ростехе».

О планируемых изменениях внутри госкорпорации стало известно в апреле. Тогда сообщалось, что необходимость в консолидации возникла из-за резкого роста потребностей армии и объема поставок на фоне военной операции на Украине.

Завод №9 производит гаубицы Д-30А, пушки для танков Т-72 и Т-90; «Уралтрансмаш» — самоходные гаубицы «Мста-С». ЦНИИ «Буревестник» — артиллерийские системы и минометы, в том числе возимые 2Б11, 2С12 «Сани», а также установки для корабельной артиллерии.

Анастасия Еремина