В море возможностей Miray Cruises

Турецкий лидер в сфере круизного туризма Miray Cruises объявил об изменениях в маршрутах лайнера Astoria Grande в сезоне 2023 года. Летние круизы в Турцию, стартующие из Сочи 22 и 29 июля, совершат заход с грузинский курорт Батуми. Маршрут зимнего тура в Александрию теперь включает в себя стоянку в израильском порту Ашдод и экскурсию по Иерусалиму. Гости круиза смогут посетить больше стран и получить впечатлений без необходимости оформлять визы.

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Изменения коснулись не только маршрутов, но и наполнения Astoria Grande и культурной программы круизов. На лайнере появился большой детский городок и отдельная lounge-зона. В каждом из трех ресторанов гостей ждет новое меню от шеф-повара Эмиля Алиева. Шоу-программа дополнена тематическими вечеринками, а в двухэтажном концертном зале Theater Grande ежедневно будет выступать балетная труппа «Бизе Лизу» из Санкт-Петербурга.

Елизавета Федутинова