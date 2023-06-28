С заботой об экологии

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие мероприятия планирует провести китайский бренд в преддверии выхода на российский рынок электромобиля E5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Omoda Фото: Omoda

Вероятно, когда-нибудь автомобиль превратится просто в гаджет, и тогда он будет интересовать нас исключительно своими потребительскими свойствами. Но пока приобретение личного транспорта является не только рациональным, но в известной степени эмоциональным поступком, имидж бренда будет не менее важен для автопроизводителя, чем лошадиные силы, мультимедиа в салоне, перфорированная экокожа и тому подобное. Я сейчас не буду напоминать, на каких концертных афишах или стадионах мы видели логотипы автомобильных марок, ушедших с нашего рынка. Сейчас все эти места стремительно занимают китайские компании.

Автомобильный бренд Omoda, о котором мы с вами услышали всего год назад, в преддверии запуска своего первого электромобиля анонсировал проведение в этом году серии экологических активностей, направленных, как написано в релизе, «на сохранение природного биоразнообразия России». Эти мероприятия будут проводиться совместно с природоохранными и научными организациями и заповедниками дикой природы. Впрочем, не только. Например, к очистке живописных берегов реки Уры в Мурманской области от мусора привлечена амбассадор бренда Omoda, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова. Вторая экологическая активность — строительство рыбопропускных сооружений в Республике Карелия. Третья тоже на тему рыбы — специальные мероприятия по восстановлению популяции лососевых в Республике Коми.

За тот год, что марка Omoda присутствует на российском рынке, она не только успела создать сеть из 127 дилерских предприятий, и их число будет постоянно расширяться, но и посредством мероприятий, наподобие тех, о которых мы говорили, показать, что нацелена на объединение представителей разных сфер с общими ценностями, умеющими нестандартно мыслить и открытыми для всего нового. На сегодняшний день модельный ряд Omoda состоит из фастбэк-кроссовера C5 и седана S5. Электромобиль с индексом E5, к появлению которого приурочены экологические активности, будет представлен у нас в четвертом квартале нынешнего года.