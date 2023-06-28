На КАД между Софийской и вантовым мостом перекроют две полосы

Очередные дорожные ограничения вводятся на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге. Из-за работ по устранению колейности на период с 30 июня по 7 июля на внешнем кольце КАД между Софийской улицей и Большим Обуховским (вантовым) мостом временно окажутся перекрыты две полосы движения.

Как сообщили в ФКУ «Упрдор Северо-Запад», на время ремонта для автомобилистов будут недоступны третья и четвертая полосы, а на первой и второй вводится ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в день проведения Главного военно-морского парада 30 июля в Петербурге на 10 часов перекроют движение по КАД через дамбу.

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