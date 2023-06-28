VK получила право аренды Дома Зингера

VK (бывшая Mail.ru Group) получила право аренды Дома Зингера на Невском проспекте. Ранее компания закрыла сделку с Альфа-Банком на сумму свыше 2 млрд руб., пишет 28 июня «Деловой Петербург».

Согласно данным ЕГРЮЛ, ЗАО «Зингер» с прошлой недели управляет VK. По данным издания, сумма сделки достигла 2,3 млрд руб. Основной актив общества «Зингер» — договор об аренде Дома Зингера на Невском проспекте, 28. Срок договора составляет 49 лет, договор был заключен в 1999 году.

Вся площадь федерального памятника составляет примерно 8 тыс. кв. м. VK заплатила около 300 тыс. руб. за каждый квадратный метр. Согласно договору, компания арендует здание на 25 лет.

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