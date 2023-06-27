На Кубани в суд направили дело о гибели дорожного рабочего, попавшего под каток

В Каневской районный суд направили материалы уголовного дела, возбужденного по факту гибели дорожного рабочего, попавшего под каток. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

По данным ведомства, в феврале текущего года на автотрассе Краснодар — Ейск проводились дорожные работы. Водитель дорожного катка в ходе выполнения ремонта не подал звуковой сигнал и совершил маневр, не убедившись в безопасности своих действий. В результате под дорожную технику попал асфальтоукладчик, выполнявший работы на краю дорожного полотна. Пострадавшего доставили в больницу, однако он скончался в тот же день от полученных травм.

Водитель катка признал свою вину в содеянном. В его отношении возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram