«Стало сложно поступать детям без знаний, но с богатыми родителями»

Депутаты от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене единого госэкзамена как выпускного и вступительного в вузы. Авторы инициативы предложили заменить единый ЕГЭ другими госэкзаменами, так как в нынешнем виде эта система, по их мнению, не приносит результатов. О том, почему нельзя отменять ЕГЭ, а стоит улучшить существующую систему сдачи экзаменов, рассказала краснодарский преподаватель и руководитель Школы иностранных языков Easyshkola Анастасия Льдокова.



Анастасия Льдокова

Фото: предоставлено автором

«Инициатива по отмене ЕГЭ лежит в основе многих аспектов. Во-первых, это и сложность в подготовке к экзамену, так как к нему будущим абитуриентам действительно необходимо готовиться. На это уходит много времени и сил, а структура экзамена и комплексный подбор материала исключают возможность уповать на удачу. Во-вторых, результаты экзамена исключают кумовство, усложняют процесс коррупции. Стало очень сложно поступать детям без знаний, но с богатыми родителями. Многим легче заплатить, чем действительно постараться развить и обучить своего ребенка. В-третьих, есть сопротивление со стороны преподавательского состава. Нагрузка на учителя увеличилась, ответственность возросла, а зарплаты остались на месте.

Однако структура экзамена максимально продумана. Не могу говорить за все предметы, но по английскому языку проверяются аудиальные навыки, где полностью исключается автоматизм. Ученикам действительно необходимо услышать, понять и, используя логику, ответить на вопросы. Раздел чтения проверяет не только знание лексики, но и умение ее использовать в контексте, умение применить навык языковой догадки, показать знания структуры и правил построения предложений иностранного языка. Лексико- грамматический раздел проверяет полученные знания всей изученной грамматики, а также словообразование. Впечатляет и устная часть, так как здесь нет клише, проверяется умение грамотно использовать все изученное в речи и умение высказать свою точку зрения. В письменной части проверяются навыки письма, структура написания эссе на английском языке. Когда я сдавала английский язык много лет назад, о таком качестве подготовки можно было только мечтать.

Классическая экзаменационная система себя однозначно изжила. А вот коррупционные схемы становятся все более изощренными. Здесь работает закон рынка: где есть спрос, там будет и предложение. Но при системе ЕГЭ поступление стало действительно прозрачнее, а родители стали спокойнее за своих детей.

Опираясь на опыт подготовки ребят к сдаче экзаменов по английскому языку, могу сказать, что сам по себе экзамен выше всяческих похвал. Но есть недочеты, которые хотелось бы исправить. Прежде всего, это техническое оснащение. В аудиториях должно быть качественное оборудование, нужны наушники с хорошей звукоизоляцией. Иногда аудирование невозможно выполнить из-за того, что абитуриентов плохо слышно. За устную часть многие получают заниженные баллы, так как слышат соседа. В эффективности экзамена не нужно сомневаться, но результаты можно улучшить.

Я считаю, что полностью менять устоявшуюся систему экзаменов нет необходимости, но продумать централизованную систему подготовки учащихся просто необходимо, а также – повысить качество технического оснащения».

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram