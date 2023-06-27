В центре Сочи на 2,5 месяца ограничат движение грузовиков в дневное время

С 15 июля по 31 сентября в центре Сочи для грузовиков с разрешенной максимальной массой более двух тонн ограничат движение с 8 до 20 часов. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Ограничения вводятся для обеспечения эффективности организации дорожного движения и снижения загрузки автодорог. Они будут действовать на дорогах общего пользования местного значения. Речь идет о 21 улице: Виноградной, Войкова, Воровского, Горького, Егорова, Конституции, Кооперативной, Красной, Орджоникидзе, Островского, Парковой, Поярко, Роз, Северной, Советской, Соколова, Театральной, Тоннельной, Черноморской, Юных Ленинцев и переулке Морском.

Кроме того, все организации потребительской сферы должны организовать погрузку и выгрузку товаров у торговых объектов с 20 до 8 часов.

Татьяна Ручкина

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