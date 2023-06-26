«Желтый цвет уже давно стал тем самым "сигналом"»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассуждает о количестве аварий с участием перевозчиков и обязательном страховании пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РСА Фото: РСА

Почему оса, пчела или шершень имеют полосатый — желтый с черным — окрас? Ученые объясняют его биологической целесообразностью. Насекомоядные хищники, будучи один раз ужаленными, лучше запоминают и распознают этот предупреждающий «сигнал опасности».

Уверен, что для многих из нас желтый цвет такси уже давно стал тем самым «сигналом». Потому что именно от такой машины ждешь, что она запросто впереди тебя начнет поворачивать направо из левого ряда. Или, например, желтый автомобиль может запросто ехать в потоке с черепашьей скоростью, потому что его водитель не смотрит на дорогу, а тычет пальцами в смартфоны и планшеты, которые закреплены на торпеде. А если вдруг авария, которую все медленно объезжают, то очень часто одна из машин, а то и обе — это будут такси.

То, что в этом нет никакой предвзятости, подтверждают и цифры. По статистике, опубликованной на днях Российским союзом автостраховщиков, каждое третье такси становится виновником ДТП. Обратите внимание, не «участником», а именно «виновником». Лишь 12% автомобилей такси никогда не попадают в ДТП. То есть фактически девять из десяти машин так или иначе бьются.

Есть статистика и по страховым случаям. И она, к сожалению, не только про деньги, но и про здоровье, а то и про жизнь. Частота страховых случаев по договорам ОСАГО для такси в семь раз выше, чем для прочих легковых транспортных средств.

При этом до недавнего времени такси оставалось единственным видом пассажирского транспорта, который не подпадал под действие закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков. Пассажиры такси были защищены только законом об ОСАГО, то есть гибель человека оценивалась в полмиллиона рублей.

13 июня Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси, и в следующем году страховая выплата в случае летального исхода вырастет до 2 млн руб. Поднимутся и страховые тарифы, которые, как полагают эксперты, не только увеличат стоимость поездки на такси, но и простимулируют водителей к большей дисциплинированности.