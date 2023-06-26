Московская компания получила штраф за незаконное вознаграждение бывшему замдиректору «Сиблитмаша»

В Новосибирске суд оштрафовал московскую компанию АО «Канекс технология» на 10 тыс. руб. за незаконное вознаграждение от имени юрлица.

Установлено, что директор организации и представитель юрлица незаконно передали 1,9 млн руб. в виде коммерческого подкупа бывшему заместителю генерального директора ПАО «Сиблитмаш». За вознаграждение топ-менеджер должен был содействовать заключению договора с «Канекс технология», сообщает прокуратура Новосибирской области.

Ранее в отношении топ-менеджера «Сиблитмаша» был вынесен обвинительный приговор по ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

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Оксана Павлова