Кубанским ИТ-компаниям компенсируют расходы на интернет-рекламу

Кубанские ИТ-компании могут возместить до 80% затрат на рекламу своего программного обеспечения или услуг, размещаемую на некоторых отечественных медиаплощадках в Сети. Данный проект реализуется в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на руководителя департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислава Завального.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Как отметил Станислав Завальный, данный проект пока не сильно востребован ИT-компаниями Краснодарского края. Но в других регионах уже есть много позитивных отзывов и историй успеха. Предприниматели отмечают увеличение количества обращений, рост числа заключенных договоров. Некоторые компании уже воспользовались поддержкой неоднократно.

Получить компенсацию компании могут на размещение баннерной, текстовой, видео и аудиорекламы. Более того, агентства по интернет-маркетингу тоже могут подать заявку и стать одними из партнеров программы.

Программу стимулирования перехода предприятий и организаций на российские ИТ-решений реализует Минцифры России совместно с Российским фондом развития информационных технологий. Максимальный размер возмещения – не более 1 млн руб.

Андрей Пугачев