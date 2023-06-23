Hyundai показала тизер «заряженного» электромобиля Ioniq 5 N

Компания Hyundai показала тизер «заряженной» версии модели Ioniq 5, которая станет первым электромобилем в линейке заводского подразделения Hyundai N.

Электромобиль оснастят системой N Drift Optimizer, которая будет корректировать распределение крутящего момента по осям, жесткость подвески, усилие на рулевом колесе и настройки системы электронной блокировки дифференциала e-LSD, для движения в управляемом заносе. Также Ioniq 5 N получит ряд других доработок, которые пока не раскрываются.

В частности, судя по опубликованному тизеру, электромобиль оснастят системой имитации звука двигателя внутреннего сгорания. Также модель адаптируют к быстрой езде за счет настроек ходовой части и оптимизации температурного режима батарей, над которыми инженеры работают во время тестов на «Нордшляйфе» (северная петля гоночной трассы «Нюрбургринг»).

Официальная премьера Ioniq 5 N пройдет в июле 2023 года. Судя по информации в тизере, электромобиль покажут на Фестивале скорости в Гудвуде, который пройдет с 13 по 16 июля.

Максим Вершинин

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