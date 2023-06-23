Под Краснодаром в аварии погибла 16-летняя девушка

Вечером 22 июня при повороте в поселок Краснолит Прикубанского округа Краснодара произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / mvd23krasnodar Фото: t.me / mvd23krasnodar

По предварительным данным, 19-летний местный житель передвигался за рулем иномарки, не справился с управлением и въехал в дерево. После столкновения машина загорелась.

В результате ДТП на месте аварии от полученных травм скончалась 16-летняя пассажирка. Водителя госпитализировали в больницу.

По данным УМВД России по Краснодару, у 19-летнего водителя не было водительских прав, а сам автомобиль принадлежит его бабушке.

Андрей Пугачев