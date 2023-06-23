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ЖК «GRANDO» от VIRA: проект вошел в топ жилых небоскребов России

Фото: предоставлено Вира Инвест

Фото: предоставлено Вира Инвест

GRANDO — новый амбициозный проект бизнес-класса от VIRA, ее визитная карточка и будущая достопримечательность Дзержинского района Новосибирска — вошел в список финалистов лучших строящихся жилых небоскребов России по версии экспертного жюри авторитетной премии в области жилой недвижимости Urban Awards-2023. Жюри конкурса оценило каждый объект более чем по 100 параметрам, предварительно изучив предоставленную информацию и проектную документацию. Далее по каждому параметру были проставлены баллы, а из проектов, набравших их максимальное количество, сформированы шорт-листы по номинациям.

В 2023 году GRANDO удалось войти сразу в два топа престижной премии: федеральный список финалистов номинации «Лучший жилой небоскреб России» и региональный список финалистов номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс бизнес-класса». Достойный результат для проекта, представленного рынку всего полгода назад.

Фото: предоставлено Вира Инвест

GRANDO — это 30-этажный жилой небоскреб-красавец, который станет одним из самых высокий зданий в Новосибирске — его высота без малого 100 метров.

GRANDO — это воплощение новых приоритетов VIRA: высокая степень индивидуальности проекта и акцент на интересную и современную архитектуру.

GRANDO возводится на пересечении улиц Фрунзе и Войкова, в пяти минутах от станции метро «Березовая роща», одноименного парка, а также популярного торгового центра «Сибирский молл». Фасады GRANDO предполагают сплошное остекление со стороны улицы Фрунзе, таким образом архитекторы сделали GRANDO «прозрачным» для окружающей застройки — комплекс будет напоминать кристалл, переливающийся цветами неба в зависимости от погоды. Это решение в духе актуальной сегодня «зеркальной» архитектуры, в парадигме которой возводится большинство высотных зданий в современных мегаполисах.

Фото: предоставлено Вира Инвест

Воздушное фасадное решение GRANDO дополнят авторские планировочные решения интерьеров общественных пространств, а также внутреннего двора, в их разработке участвовали архбюро FINT и московское ландшафтное бюро AFA.

Например, несмотря на три блок-секции и три лифтовых холла в GRANDO, было решено отказаться от многоподъездного решения в пользу единого просторного лобби с ресепшн, «мягкой» зоной ожидания с креслами и диванами, а также кофейным уголком и даже собственным арт-объектом. На первом этаже предусмотрено общее для жильцов помещение, где можно отдохнуть, поработать и встретиться с друзьями — так называемый «соседский клуб» или «коворкинг для своих». Не забыли архитекторы и про гостевые санузлы, колясочные и лапомойки.

Из премиального лобби с дизайнерской отделкой можно попасть в любой из лифтовых холлов или выйти в благоустроенный двор-сад. В GRANDO продумана каждая мелочь, здесь используются только приятные натуральные текстуры в теплой и светлой цветовой гамме, а стены отделаны керамогранитом и украшены современной живописью. Все освещение — светодиодное, температура цвета зависит от функционального назначения помещения — от теплого до холодного белого с возможностью плавной регулировки.

Фото: предоставлено Вира Инвест

Площадь уютного внутреннего двора GRANDO составляет более 2 тыс. кв. м, он расположится на террасе комплекса — над двухуровневой автостоянкой для жителей. Главной идеей проекта внутреннего двора являлось создание атмосферы уютного ландшафтного «парка» в городской среде, с центральным элементом — извивающейся тропинкой, символизирующей русло реки и объединяющей все элементы единым прогулочным маршрутом.

В центре двора расположен амфитеатр под навесом, здесь можно провести самые разные мероприятия, есть места с лежаками, запрятанные среди злаковых культур, а есть места для отдыха в каменном саду. Игровые зоны разделены по возрастам и видам активности. Под навесом организована спокойная зона игры для малышей. Центром активных игр является холм с тоннелем, горкой и различными зацепами. Несколько в стороне будет организована зона качелей для всех возрастов. Спортивная зона сформирована вокруг вертикальной мультифункциональной стены, а современное тематическое освещение во дворе создаст уютную атмосферу и подчеркнет оригинальные ландшафтные решения.

В GRANDO около 500 квартир — от уютных студий до просторных трехкомнатных. Все квартиры сдаются с предчистовой отделкой white box, при этом планировки максимально функциональны, без «пустых» квадратных метров.

GRANDO — знаковый проект не только для застройщика VIRA, но и для Новосибирска, это настоящий гранд-дом — единственный и неповторимый.

VIRA — ведущий застройщик Новосибирска и Сибирского региона России, в прошлом году компания отметила 10-летие профессиональной деятельности и первые 500 тыс. кв. м сданного жилья. VIRA — это надежность, компетентность, амбициозность, ответственность, порядочность, уважение к другим, смелость и приверженность семейным ценностям. VIRA не просто строит дома — VIRA строит жизнь. С декабря 2022 года амбассадором компании является космонавт-испытатель и Герой России Сергей Рязанский.

Застройщик ООО СЗ «ВИРА Инвест» Проектная документация на сайте наш.дом.рф

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