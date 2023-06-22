Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как можно персонализировать часы известного бренда, и во сколько это обойдется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Monochrome Watches Фото: Monochrome Watches

В свежем выпуске онлайн-журнал о часах Monochrome Watches рассказал интересную историю брокера по коммерческой недвижимости из Нью-Йорка и его недавно законченного и полностью персонализированного Rolex Sea-Dweller «Esprit de la Mer».

Гравировка на корпусе и браслете часов была сделана художником Рейнисом Стрипниексом из Австрии. Часы украсили изображениями спрута и других морских гадов, а также старинного водолазного шлема. За всей символикой, как нередко за татуировкой, стоит очень личная история.

Но Rolex кастомизируют не только частные заказчики. Есть бренды, для которых это стало узнаваемой «фишкой». Так, многие видели винтажные Rolex, кастомизированные американским ювелиром Лори Родкин. Часы и украшения ее авторства в Москве в 00-х продавались, правда, по крайне завышенным ценам в магазинах Podium.

MAD Paris предлагает кастомизировать Rolex драгоценными камнями. Модели с ними предлагает и сам Rolex, но MAD Paris готов сделать несуществующие в оригинале варианты. Камнями MAD не ограничивается. Да и Rolex тоже. Очень красочные кастомные версии компания создает из Royal Oak от Audemars Piguet. С цветной керамикой есть просто-таки радужные.

Сейчас одни такие можно купить на Farfetch за нескромную сумму почти в $180 тыс. Но вернемся к Rolex. Самый простой и дешевый вариант кастомизации — это покупка несуществующего у производителя в линейке ремешка. Разнообразные ремешки предлагают производители из разных стран. Особенно такой бизнес популярен в США.