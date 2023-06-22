Белгородский молочный комбинат «Авида» увеличил чистую прибыль по итогам 2022 года более чем в десять раз

Белгородское ЗАО «Молочный комбинат “Авида”» Елены Романенко (один из крупнейших региональных переработчиков молока) в 2022 году увеличило чистую прибыль до 753,1 млн руб. при 40,6 млн руб. годом ранее — почти в 19 раз. Это следует из данных Kartoteka.ru.

Выручка компании также выросла — на 33%, с 4,2 млрд руб. до 5,6 млрд руб., себестоимость продаж — на 25,5%, с 3,4 до 4,3 млрд рублей. Кредиторская задолженность общества за год уменьшилась с 265,6 до 217,1 млн руб., дебиторская — выросла с 505,3 до 635,8 млн руб.

Холдинг «Авида» создан в 1996 году. В него входят молочный комбинат мощностью переработки 300 т молока в сутки и шесть животноводческих комплексов, а также 19 тыс. га земли.

Мария Старикова

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