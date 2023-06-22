В Екатеринбурге произошел пожар на строительном рынке «Академический»

Утром в четверг, 22 июня, в Екатеринбурге произошел пожар на рынке «Академический» на ул. Амундсена. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что там горели торговые павильоны и материалы на строительном рынке.

Площадь пожара достигала 300 кв. м. Возгорание удалось ликвидировать за час — к 07:11. В ликвидации огня были задействованы четыре единицы спецтехники и 13 человек личного состава. Пострадавших в результате инцидента нет.

Причину возникновения пожара сейчас выясняют пожарные дознаватели.

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