Летом в пермских ТЦ на 9% выросла посещаемость

В первой половине июня в крупных ТЦ Пермского края выросла посещаемость, сообщили «Ъ-Прикамье» в компании Focus Technologies. Показатель Mall Index в региональных ТЦ, отражающий изменение количества посетителей на единицу площади торговых центров, вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Как отмечает руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев, в июне прошлого года показатели посещаемости ТЦ постепенно росли в связи с отложенным спросом, сложившимся после падения показателей в марте-апреле. Прошлогодний рост посещаемости ТЦ являлся предпосылкой к дальнейшему восстановлению потребительской активности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Факторами, влияющими на постепенное восстановление посещаемости ТЦ, будут выступать: общая адаптация потребителей к новым экономическим реалиям и постепенное открытие на площадях ушедших игроков магазинов российских, турецких брендов, а также возвращение на рынок России части ушедших международных игроков «в новом качестве», - говорит Михаил Васильев.

В 2020–2021 годах посещаемость пермских ТЦ была сниженной из-за коронавирусных ограничений в работе торговли. В 2022 году отрицательно повлияла на трафик в торговых центрах сложная экономическая ситуация. В апреле этого года в Focus Technologies сообщали о 10%-ном росте посетителей в ТЦ региона.