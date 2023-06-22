Плавучий университет во льдах

В конце июня и в начале августа ученые нескольких российских вузов под патронажем Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) совершат две научные экспедиции по программе «Арктический плавучий университет». Цель — получение новых знаний о состоянии арктических экосистем. И впервые в этом году в экспедиции примут участие победители федерального конкурса «Экософия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK.com / Антон Касаткин Фото: VK.com / Антон Касаткин

К участию в экспедициях традиционно приглашены ученые из российских вузов и НИИ, в том числе из Высшей школы экономики, Арктического и антарктического НИИ, МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ, САФУ, Института географии РАН, МСХА имени Тимирязева, Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, Всероссийского геологического НИИ и других.

Первая экспедиция пройдет с 24 июня по 14 июля. В ней примут участие более 50 человек из 13 научных и образовательных организаций. Сроки второй экспедиции — с 4 июля по 3 августа, в ней примут участие 17 человек из 13 научных организаций. Экспедиции предполагают разные маршруты, общее в них то, что обе начнутся и закончатся в Архангельске.

Участники первой планируют посетить Новую Землю, острова Вайгач и Колгуев, пройти по акваториям Белого, Баренцева и Карского морей. Участники второй намерены зайти на арктическую станцию Белый Нос на побережье Баренцева моря, оттуда — на арктическую метеостанцию в Марресаля на берегу Карского моря, затем в Сопочную Каргу, потом — на остров Диксон, мыс Стерлигова и на острова Известий ЦИК, на остров Уединения, Землю Франца Иосифа, на полярную станцию Малые Кармакулы на Новой Земле.

Проект «Арктический плавучий университет» — научно-образовательная экспедиция, организованная САФУ и Росгидрометом для ученых. Она существует с 2012 года и в июле этого года пройдет в 16-й раз. Как сообщили в САФУ, по научным результатам минувших экспедиций ученые сделали немало научных открытий. Например, определили интенсивность циркуляции антибиотикорезистентных штаммов бактерий в северных районах, обнаружили внутри горных пород с Новой Земли самые северные в России и Евразии эндолитные почвоподобные микробные ассоциации, первыми в научном мире зафиксировали поток парниковых газов в атмосферу из почв Арктической пустыни и первыми определили присутствие микропластика в Карском море.

Научные планы на этот год не менее амбициозные. «Помимо традиционных для экспедиций “Арктического плавучего университета” мониторинговых исследований загрязнения арктических экосистем, биоразнообразия, гидрометеорологического режима морей Северного Ледовитого океана наши ученые проведут анализ влияния космической погоды на параметры малых космических аппаратов на приполярных участках низкой околоземной орбиты, что поможет разработать рекомендации для операторов малых космических аппаратов»,— говорит директор Института стратегического развития Арктики Александр Сабуров.

В этом году вместе с учеными в Арктику отправятся еще и молодые экологи, финалисты проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей». На днях в Архангельске завершился очередной этап конкурса «Экософия». Определены полуфиналисты, чьи проекты актуальны для улучшения городской среды и водных экосистем.

Конкурс «Экософия» носит в числе прочего и просветительский характер для повышения уровня социальной и экологической ответственности у детей, подростков и взрослых. В экспедиции этого года примут участие его финалисты, молодые разработчики проектов экологической направленности. «По случаю их участия в “Арктическом плавучем университете” мы разработаем кейс с научными экологическими задачами. Как только он будет готов, мы отправим его в САФУ. Финалисты проекта “Экософия” совместно с учеными на борту ледового судна будут проводить исследования»,— говорит руководитель проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Вита Саар.

Анна Героева