В Анапе лошадь сбила ребенка

В Анапе лошадь снесла ребенка. У мальчика рассечена лобная часть головы и закрытый перелом носа. В инциденте разбираются полицейские, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел днем 20 июня. Восьмилетний мальчик с мамой возвращался с пляжа. В этот момент по дороге бежала лошадь, которая сбила ребенка. Медики оказали ему разовую помощь.

В полиции сообщили, что лошадь поймали и установили ее владельца. Им является местный житель, у него есть на животное все необходимые документы.

Правоохранители будут выяснять, использовалась ли лошадь для ведения предпринимательской деятельности и по какой причине она осталась без присмотра и убежала. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Татьяна Ручкина

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