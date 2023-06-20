Записки путешественника

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о своих впечатлениях от поездки на автомобиле по маршруту Москва—Санкт-Петербург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Exeed Фото: Пресс-служба Exeed

Весьма интригующее автомобильное путешествие сегодня: два главных города страны и EXEED VX — флагман бренда и в этом году официальный автомобиль Петербургского международного экономического форума, пришедший на смену европейскому премиум-классу. «Неожиданно»,—подумает кто-то. «Ничего удивительного»,— замечу я. Но обо всем по порядку.

Маршрут Москва—Санкт-Петербург самый важный в России — это история, культура, две столицы. И эти 674 версты дороги от города до города всегда были главным хайвеем России. На этом тракте осваивались технологии шоссейных мостов, способы организации скоростного движения. Здесь же запустили дилижанс — это был первый опыт междугородного общественного транспорта.

Дорога имела свои мифы и раскрученные бренды. Путешественники, по словам Льва Толстого, «верили в пожарские котлеты, в валдайские колокольчики и бублики». Здесь же из столицы в столицу сновали коронованные особы, блистательные офицеры, писатели, поэты, прекрасные дамы — едва уловимый аромат французских духов доносился из карет. Я полагаю, в те времена кареты уже делились на премиум, бизнес, а некоторые легко назвать настоящими произведениями искусства.

Однако если перенестись в сегодняшний автомобильный мир, каретами вполне можно назвать представительские автомобили. EXEED VX, безусловно, один из них. Это стильный, полноразмерный внедорожник с панорамной крышей, эффектной LED-оптикой и кожаным салоном на семь мест. Над созданием автомобиля трудилась международная бригада инженеров и дизайнеров. Во всех деталях и проявлениях — от управления до отделки — чувствуется, что работали высочайшие профессионалы.

Первые впечатления крайне позитивные: полный привод, мощный двигатель, приемистость. Конечно, кареты прошлого хороши, но, как говорится, посторонись, дворяне, всему свое время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Exeed Фото: Пресс-служба Exeed

EXEED VX является официальным автомобилем ПМЭФ. Многие спрашивают: а что это значит? Компания не просто участник форума, она еще и предоставляет свой автомобиль для VIP-гостей и участников мероприятия — это показатель, такую честь нужно заслужить, прежде всего качеством своего продукта. Здесь можно только аплодировать.

Тем не менее, возвращаемся к нашему путешествию. Не успели отъехать от Москвы, пришлось остановиться в Клину. Неслучайно — в этом уютном городке находится дом-музей Петра Ильича Чайковского. «Я к Клину, сам не знаю как, ужасно привязался»,— писал композитор. Все знают, что именем великого Чайковского названа Московская консерватория, партнерство с которой бренд EXEED анонсировал в прошлом году. В его рамках уже прошла серия уникальных арт-мероприятий, а также брендом был подарен орган-позитив для Рахманиновского зала консерватории. В процессе реставрации находится еще и клавесин XIX века фламандского мастера — между прочим, дар князя Волконского.

Данные инициативы направлены на сохранение культурного наследия и поддержку в развитии одного из высших музыкальных заведений мира. Но бренд не только заботится о культурном наследии, но и прежде всего смотрит в будущее. Born for life — так называется направление, объединившее все социальные инициативы бренда, в рамках которого совместно с Московской консерваторией запускается конкурс молодых талантов.

В общем, не заехать нельзя. Во время этого самого короткого участка пути я уже понял, насколько универсальным может быть EXEED VX. Учитывая простор и комфорт, это идеальный семейный автомобиль. И прекрасный автомобиль для путешествий: незаметно съел 9 л на 100 км, будем считать, что в смешанном цикле. В салоне длиннющая панель с парой экранов, сенсорный блок климат-контроля, атмосферная подсветка. В целом, чем дольше я нахожусь за рулем, тем больше ощущаю радость от знакомства с EXEED VX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Exeed Фото: Пресс-служба Exeed

Въехали в Тверь, совершили небольшую обзорную экскурсию по этому замечательному городу: Императорский путевой дворец, храмы, памятники, сады, великая Волга. На фоне потрясающих наших рукотворных и природных достопримечательностей EXEED VX выглядит особенно выразительно. Его стильный дизайн и спортивный силуэт одинаково гармонично вписывается как в интерьеры современного города, так и в уютные улочки Твери, сохранившие историческую свою самобытность. Но вернемся к маршруту.

Быть в Твери и не попробовать пожарских котлет — это не по-русски. Их ели Николай Гоголь, Сергей Соболевский, Сергей Аксаков, Лев Толстой — все, кто ехал из Москвы в Питер и обратно через Тверь и Торжок. Именно в Торжке впервые приготовила блюдо Дарья Пожарская, а рецепт подсказал ей французский офицер, который проигрался в этих краях в пух и прах.

Балы, страсти, дуэли — Тверь и ее окрестности обожал Александр Сергеевич Пушкин. Мог и погибнуть здесь на дуэли с графом Владимиром Соллогубом. Слава богу, она не состоялась — ситуацию уладили. А в усадьбе Полторацких недалеко от города провела свое детство муза поэта — та самая загадочная «К», которой посвящены строки «Я помню чудное мгновенье», Анна Петровна Керн.

В общем, чтобы осмотреть пушкинские места в Тверской губернии, пришлось изрядно погонять. И, скажу я вам, автомобиль отлично проявил себя не только на скоростной трассе, но и на бездорожье. Флагман у EXEED действительно достойный, но модельный ряд бренда им, конечно, не ограничен. В этом году самой долгожданной новинкой стал EXEED RX — синергия искусства и технологий. Старт предпродаж новой модели был объявлен в рамках Петербургского экономического форума 14 июня. Будущих владельцев ждут продвинутые технологии и футуристический дизайн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Exeed Фото: Пресс-служба Exeed

В прошлой части пришлось слегка протестировать внедорожные качества EXEED VX. Куда ж в Тверской губернии да без ухабов! Но полный привод страхует ситуацию, поэтому в графе «проходимость» ставим уверенный плюс. Провожает нас из Твери памятник местному горожанину Афанасию Никитину. Говорят, тверской купец добрался не только до Индии, но и до Китая дошел. В те времена Китай удивлял весь мир своими изобретениями и товарами. Все самое передовое и прогрессивное попадало в Европу из Китая — от пороха и чая до шелка и новых технологий.

Похоже, история повторяется. Посмотрите на EXEED. Как и обещал, раскрываю детали о новой модели RX, предпродажи которой были объявлены на ПМЭФ. Судя по превью, автомобиль — конфетка. Он потрясающе выразителен и уже завоевал золотую медаль на Международной премии в области дизайна. Плюс новая платформа, она универсальна — позволяет выпускать как SUV, так и седаны, обеспечивает применение нового шасси и в перспективе переход на гибридные и электрические двигатели. RX — первый автомобиль, разработанный на этой платформе. А еще у модели новая подвеска, и для неповторимого уровня комфорта можно регулировать жесткость амортизаторов.

Дальше. На Шанхайском автосалоне этой весной EXEED представил премиальную серию электрических автомобилей Exlantix (это седан и внедорожник) с такими характеристиками, что их действительно можно назвать автомобилями будущего. С одной лишь оговоркой — это будущее EXEED уже запустил. Дальность хода после одной заправки больше 700 км. Бренд стремительно развивается по всем направлениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Exeed Фото: Пресс-служба Exeed

Надо отметить, что EXEED отлично себя чувствует в разных ипостасях — это автомобиль представительский, семейный, для бизнеса и путешествий. На форуме он прекрасно справился с обязанностями официального автомобиля мероприятия, это статусно и почетно.

А мы во время путешествия побывали в Клину и Твери. В доме-музее Чайковского узнали о партнерстве бренда с Московской консерваторией. А в Твери в пушкинских местах мы попали на ухабистые проселки, и EXEED VX справился с ними так легко, будто не заметил.

Вообще, за время поездки многое о бренде мы узнали впервые. Например, о том, что на рынке продаж уже появился новый EXEED RX. Уверен, что EXEED еще не раз удивит нас своими уникальными новинками, высоким уровнем технологий, комфорта и дизайна.