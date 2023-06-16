«Билайн» будет развивать «цифру» в Северной столице

15 июня 2023 года ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и правительство Санкт-Петербурга заключили соглашение о сотрудничестве с целью взаимодействия в сфере цифровой трансформации и информационных технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО Вымпелком Фото: ПАО Вымпелком

Документ был подписан губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и президентом ПАО «ВымпелКом» Рашидом Исмаиловым в ходе Петербургского международного экономического форума.

ПАО «ВымпелКом» работает на рынке более 30 лет. Более 44 млн абонентов пользуется услугами компании (по данным на конец 2022 года). В рамках взаимодействия города и ПАО «ВымпелКом» реализовано много проектов. Особенно стоит отметить работу компании во время пандемии COVID-19 и вклад в реализацию проекта «Безопасный город». На всех действующих станциях и в перегонах метро Петербурга компания обеспечила мобильную связь, чтобы жители могли пользоваться нужными сервисами там, где им необходимо.

Соглашение направлено на углубление взаимодействия для повышения качества жизни и безопасности петербуржцев за счет внедрения цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта, больших данных, облачных вычислений. В частности, применение искусственного интеллекта может помочь в развитии транспортной инфраструктуры, определении потоков и уровня миграции населения, разработке инновационных программ в сфере туризма. Использование технологии анализа данных может позволить решить задачи повышения качества жизни и безопасности граждан.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга:

«Безусловно, без современной телекоммуникационной инфраструктуры процессы цифровой трансформации, которые развивает Санкт-Петербург, не дадут должного эффекта. Поэтому мы очень ценим сотрудничество между правительством Санкт-Петербурга и ПАО “Вымпел-Коммуникации”. Проекты компании помогают городу развиваться, а жители получают более качественные и удобные сервисы».

Екатерина Кудряшова, директор Западного региона ПАО «ВымпелКом»:

«За последний год мы провели в Санкт-Петербурге масштабное расширение пропускной способности сети 4G, чтобы обеспечить более высокие скорости мобильного интернета для жителей. По итогам работ средняя скорость интернета 4G на сети “Билайн” в городе выросла на 30%. Еще один масштабный инфраструктурный проект, который был реализован, — обеспечение связью всех веток петербургского метрополитена, включая тоннели. Если же говорить о наших технологиях искусственного интеллекта и больших данных, то они, например, уже помогают искать пропавших людей и применяются в работе поисково-спасательного отряда “ЛизаАлерт”».

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ПАО «ВымпелКом»